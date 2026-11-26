Суд взыскал 169 тысяч с владельца коровы после ДТП в Свердловской области

Суд взыскал 169 тысяч с владельца коровы, устроившей ДТП в Свердловской области Суд взыскал 169 тысяч с владельца коровы после ДТП в Свердловской области

Москва26 ноя Вести.Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда рассмотрела апелляцию истца на решение инстанции по делу о ДТП с коровой и признала обоюдную вину в аварии. Об этом пишет пресс-служба судов региона в MAX.

Инцидент произошел в конце октября 2025 года. Водитель Ford Fiesta в темное время суток ехал по дороге в районе поселка Бисерть. На дорогу вышло стадо коров, и ему пришлось выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения. Одна корова все равно попала под колеса и погибла на месте, а машина получила повреждения.

Мужчина обратился в суд, но владелица стада пояснила, что скот содержался на участке с электрической изгородью и что она не знает, каким образом животные покинули территорию. Суд первой инстанции распределил степень вины так: 70% – водителя, 30% – владельца животного.

Истец с таким решением не согласился, настаивая на полном удовлетворении требований… В итоге апелляционная инстанция изменила решение районного суда, установив равную степень вины сторон говорится в публикации

С ответчика взыскали возмещение ущерба в размере 169 142 рублей, расходы на услуги специалистов – 20 500 рублей, почтовые расходы и госпошлину.