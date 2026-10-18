В ДТП в Свердловской области погибли человек и корова

В Свердловской области легковушка наехала на корову, погибли человек и животное В ДТП в Свердловской области погибли человек и корова

Москва18 окт Вести.В Красноуфимском районе Свердловской области легковой автомобиль, за рулем которого находился 52-летний водитель, наехал на корову, погибли оба, сообщает региональная Госавтоинспекция в мессенджере MAX.

ЧП произошло у дома №67 по улице Ленина в селе Нижнеиргинское.

По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигаясь с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением, вследствие чего допустил наезд на корову, которая шла по проезжей части в сопровождении погонщика, после чего транспортное средство съехало с проезжей части говорится в публикации

Водитель – местный житель, имел 17-летний стаж вождения, ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние мужчины будет установлено по результатам й химико-токсикологической экспертизы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.