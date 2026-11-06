В Новой Зеландии погибли все черные дельфины, оказавшиеся на берегу В Новой Зеландии погибли все выбросившиеся на берег черные дельфины

Москва6 ноя Вести.У поселения Нгави в Новой Зеландии погибли все черные дельфины (гринды), оказавшиеся на берегу. Как уточнили в спасательной организации Project Jonah, число животных оказалось вдвое больше первоначальной оценки: 5 ноября на нескольких километрах побережья обнаружили от 40 до 50 гринд вместо ранее названных примерно 20.

В соцсетях организация сообщила, что многие из них погибли еще до обнаружения, а животные, которые были найдены живыми, умерли в течение дня.

Спасательная операция осложнилась сильными волнами со стороны пролива Кука, а также рыхлой галькой и острыми скалами в приливной зоне. Дополнительной трудностью стала удаленность поселения - более двух с половиной часов езды от Веллингтона.

Project Jonah поблагодарила местных жителей, которые первыми пришли на помощь и старались поддерживать выживших животных в прохладе.

Массовые выбросы гринд на берег в Новой Зеландии происходили и раньше. В январе 2026 года на косе Фэруэлл-Спит на Южном острове на берег выбросились более 50 животных. В октябре 2022 года на островах Чатем за несколько дней произошли два массовых выброса - примерно по 240 гринд в каждом; все животные погибли.

Ранее сообщалось, что хищников в зоопарке Хельсинки, включая львов, подкармливают мясом животных, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Когда машина сбивает крупное животное, на место инцидента приезжает служба охотников-волонтеров, которые выслеживают раненое животное и при необходимости усыпляют его​​​. В финской столице ежегодно выполняется около 150 подобных выездов.