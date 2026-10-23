Трех застрявших на мелководье у Нью-Джерси дельфинов усыпили People: трех застрявших на мелководье в США дельфинов усыпили

Москва23 окт Вести.После нескольких неудачных попыток спасения в США усыпили трех дельфинят. Об этом сообщил журнал People, сославшись на Центр по спасению морских млекопитающих (MMSC).

Молодые дельфины застряли на мелководье в бухте у Нью-Джерси еще 18 октября. Их заметил местный орнитолог. В ловушке из зарослей болотной травы оказались трое млекопитающих – один молодой самец и две самочки.

На место прибыли сотрудники Службы национальных парков США и волонтеры. Они осмотрели животных и извлекли их из воды. Однако первичный ветеринарный осмотр показал, что шансы на спасение дельфинов крайне малы. Специалисты пришли к неутешительному выводу, что усыпление будет наиболее гуманным решением в сложившейся ситуации.

В июле трагический случай с дельфином произошел на пляже Анапы. Выброшенного волнами на берег обессилевшего дельфина-афалину туристы затискали до смерти, пытаясь его погладить и сделать на его фоне селфи. К моменту приезда спасателей животное уже не подавало признаков жизни.

В научно-экологическом центре "Дельфа" пояснили, что здоровые особи на берег не выбрасываются. Скорее всего, афалина была тяжело больна или ослаблена. Туристы на пляже лишь ускорили гибель животного.