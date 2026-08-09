CBS: женщина и младенец погибли при опрокидывании лодки около статуи Свободы

Лодка перевернулась у статуи Свободы в США, погибли женщина и младенец CBS: женщина и младенец погибли при опрокидывании лодки около статуи Свободы

Москва9 авг Вести.Лодка с пассажирами опрокинулась в гавани Нью-Йорка неподалеку от острова, где расположена статуя Свободы, в результате чего погибли женщина и младенец. Об этом сообщает CBS со ссылкой на полицейский департамент Нью-Йорка.

Из воды удалось достать 12 человек, двое из которых – 27-летняя женщина и пятимесячный ребенок – не выжил, их смерть констатировали в больнице.

В субботу вечером погибли женщина и пятимесячный ребенок, после того как судно перевернулось в нью-йоркской гавани​​​... неподалеку от острова Свободы говорится в публикации

В настоящий момент инцидент расследует полиция. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.