Москва5 нояВести.У побережья Геленджика в Черном море ученые встретили дельфина-афалину с белыми пятнами, которого впервые увидели семь лет назад. Об этом рассказали в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН.
В рамках экспедиции специалисты исследовали прибрежную акваторию от Голубой бухты до мыса Идокопас. Всего было совершено девять выходов в море на более чем 500 километров.
Ученые встретили китообразных 23 раза, и каждый был запечатлен на фото. Благодаря этому методу, в том числе удается распознавать отдельных животных.
Именно так и удалось узнать афалину с необычными светлыми пятнами на голове и плавниках. Впервые исследователи сфотографировали ее в июне 2019 года недалеко от Архипо-Осиповки. А в сентябре этого года животное попало в объектив у Дивноморского, более чем в 40 километрах от места предыдущей встречиговорится в пресс-службе института
Отмечается, что такая встреча свидетельствует о наличии устойчивых сообществ дельфинов, места обитания которых необходимо охранять.
Всего за время экспедиции сделано около 3,7 тысяч фотографий, позволивших идентифицировать десятки животных.