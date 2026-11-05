У берегов Геленджика в Черном море вновь встретили редкого дельфина с пятнами Спустя 7 лет ученые вновь встретили возле Геленджика дельфина с белыми пятнами

Москва5 ноя Вести.У побережья Геленджика в Черном море ученые встретили дельфина-афалину с белыми пятнами, которого впервые увидели семь лет назад. Об этом рассказали в Институте океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

В рамках экспедиции специалисты исследовали прибрежную акваторию от Голубой бухты до мыса Идокопас. Всего было совершено девять выходов в море на более чем 500 километров.

Ученые встретили китообразных 23 раза, и каждый был запечатлен на фото. Благодаря этому методу, в том числе удается распознавать отдельных животных.

Именно так и удалось узнать афалину с необычными светлыми пятнами на голове и плавниках. Впервые исследователи сфотографировали ее в июне 2019 года недалеко от Архипо-Осиповки. А в сентябре этого года животное попало в объектив у Дивноморского, более чем в 40 километрах от места предыдущей встречи говорится в пресс-службе института

Отмечается, что такая встреча свидетельствует о наличии устойчивых сообществ дельфинов, места обитания которых необходимо охранять.

Всего за время экспедиции сделано около 3,7 тысяч фотографий, позволивших идентифицировать десятки животных.