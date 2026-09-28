Два новых вида паукообразных впервые за 100 лет открыли в Канаде

В Канаде впервые за 100 лет открыли два новых вида пауков Два новых вида паукообразных впервые за 100 лет открыли в Канаде

Москва28 сен Вести.Канадские ученые впервые за 100 лет открыли два новых вида морских паукообразных, сообщает портал NPR.

Находка была сделана на мелководье в заливе Салиш, который расположен между американским штатом Вашингтон и канадской провинцией Британская Колумбия. По словам исследователей, это первые морские пауки, найденные в этом районе более чем за век.

Морские пауки относятся к классу пикногонидов, всего ученые обнаружили более 1300 их видов. Ведущий исследователь команды Университета Британской Колумбии Кормак Толер-Скотт рассказал NPR, что некоторые морские пауки не только похожи на наземных с восемью лапами, но и являются их родственниками.

Они так и не перешли на сушу, им действительно нужно находиться в воде. Они довольно медленно передвигаются и просто ползают по морскому дну сказал Толер-Скотт

Один из новых видов, Callipallene pilosuspedes, имеет красные глаза, трехгубый рот треугольной формы и изогнутый шип, покрывающий ноги. У него есть конечности, отходящие от брюха, которые он использует для чистки. По словам исследователя, он очень чистоплотен, хотя "не все морские пауки способны на это".

Другой вид, Tanystylum kiixin, назван в честь древнего поселения коренных жителей неподалеку. Его короткие и коренастые ноги не могут использоваться для самоочищения, поэтому при обнаружении животное было покрыто грязью и мусором.

По словам ученых, морские пауки размножаются иначе, чем наземные: самки вынашивают яйца, а самцы отвечают за их вылупление. Паутину они не плетут, а питаются беспозвоночными, прокалывая их и высасывая соки. Яда и клыков у них нет, поэтому они полагаются на камуфляж.

Открытие новых видов — это, в некотором смысле, мечта каждого, но это довольно редкое явление. Трудно получить финансирование для такой работы, потому что начиная ее, не зная наверняка, чего ожидать заключил Толер-Скотт

Сообщается, что исследователи планируют дополнительные погружения, чтобы найти больше видов морских паукообразных.