Во Франции нашли мозазавра, который жил в пресной воде Ученые во Франции обнаружили новый вид мозазавра, обитавшего в пресной воде

Москва28 сен Вести.Французские исследователи из Национального центра научных исследований (CNRS) совершили открытие, которое может изменить представления об эволюции древних морских рептилий. На юге страны, недалеко от Экс-ан-Прованса, были обнаружены ископаемые останки нового вида мозазавра. В отличие от своих сородичей, этот ящер обитал не в океане, а в пресноводных водоемах.

Новый вид мозазавра был обнаружен двумя исследовательницами из CNRS. Ученые проанализировали ископаемые останки, найденные около (города – ред.) Экс-ан-Прованс: ветвь их представителей обитала в пресной воде, в то время как раньше считалось, что мозазавры были исключительно морскими животными говорится в материале

По данным радиостанции ici, длина найденного ящера составляла около 2,5 метра. Он жил примерно 85 миллионов лет назад. До сих пор считалось, что мозазавры эволюционировали исключительно в океанах, однако у обнаруженной особи были черты, позволявшие ей существовать в пресной воде. В частности, ее конечности больше напоминали лапы наземных животных, чем ласты. Ученые предполагают, что этот вид передвигался по мелководью, оставаясь полностью погруженным в воду.

Кроме того, в том же месте были найдены окаменелости других пресноводных существ, включая моллюсков.