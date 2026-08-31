Москва31 авг Вести.В водах Европы начали размножаться опасные для человека физалии, также известные как "португальские кораблики". Такой процесс начался из-за потепления Северной Атлантики, рассказала сотрудник Научно-исследовательского института Франции в сфере морского природопользования Эльвира Антажан в комментарии РИА Новости.

До этого газета The Financial Times сообщала о появлении множества похожих на медуз физалий на атлантическом побережье Франции и Испании. За пару недель они ужалили свыше тысячи человек.

Помимо феноменов, связанных с ветром и течениями, которые уносят этих существ на север вплоть до Бискайского залива, они теперь могут там размножаться, потому что температура стала более благоприятной объяснила Антажан

Она добавила, что ученые пришли к таким выводам после обнаружения совсем молодых особей вблизи Европы. Раньше только взрослые особи доплывали до европейских берегов из тропиков.

В последние годы, по словам Антажан, появление "португальских корабликов" у берегов Европы сильно участилось.

При определенном направлении ветра, как уточнила биолог, "португальских корабликов" можно обнаружить даже у британских берегов в районе Ла-Манша.

Биолог французского океанариума Ла-Рошель Гийом Эвеяр отмечал, что физалии, о которых идет речь, опаснее медуз. После контакта с ними у человека могут появиться сильные ожоги и покраснение пораженных участков тела, а при повышенной чувствительности есть вероятность смертельного исхода.