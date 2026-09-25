У берегов Кубани найден вид водорослей, характерный для тропиков и субтропиков

В Азовском и Черном морях обнаружен новый вид диатомовых водорослей У берегов Кубани найден вид водорослей, характерный для тропиков и субтропиков

Москва25 сен Вести.В Азовском и Черном морях обнаружен вид диатомовых водорослей, характерный для тропических и субтропических вод Южной и Северной Америки, Азии, Японии. Об этом сообщил Федеральный исследовательский центр "Южный научный центр Российской академии наук" (ЮНЦ РАН).

Статья по данной теме опубликована в Российском журнале биологических инвазий, ее авторами являются к.б.н. Ольга Ясакова и Виктория Теюбова.

Представлены данные об обнаружении и распространении нового для Черного и Азовского морей вида диатомовых водорослей Cerataulina cf. dentata Hasle in Hasle & Syvertsen, 1980, … Вид морской, обитающий в прибрежных районах с теплой водой, в морях России встречался только в водах Японского моря в диапазоне температур от 9.8–22 °С. В Азовском море Cerataulina cf.dentata был отмечен в планктонных пробах Темрюкского порта в осенне-зимний период 2020–2022 гг. говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЮНЦ РАН

В Черном море вид обнаружен в районе Новороссийска ‒ с августа по октябрь 2021 г.

Отмечается, что Cerataulina cf. Dentata в российские моря, скорее всего, вид был завезен с балластными водами коммерческих судов из прибрежных регионов Азии или Дальнего Востока, а успешно вселился этот вид в планктонные альгоценозы порта из-за повышения солености вод, которое наблюдается в акватории моря России в последние годы.