Первый за полтора десятка лет снегопад накрыл Новую Зеландию

В Новой Зеландии впервые за 15 лет пошел снег Первый за полтора десятка лет снегопад накрыл Новую Зеландию

Москва8 авг Вести.Новая Зеландия столкнулась с резким похолоданием и масштабными снегопадами, вызванными вторжением антарктического циклона.

В столице страны - Веллингтоне - редкие зимние осадки в виде мокрого снега зафиксированы впервые за последние 15 лет, сообщает газета The Guardian.

Согласно данным метеорологов, морозный фронт накрыл большую часть территории государства, принеся заморозки, град и пронизывающий ветер.

В нескольких точках на Южном острове температура воздуха опустилась до минус девяти градусов Цельсия. Из-за сложной метеообстановки власти были вынуждены временно перекрыть движение по ряду ключевых автомагистралей, а восточные районы Северного острова оказались во власти сильных градовых штормов.

В Данидине — втором по величине городе Южного острова — учащихся распустили по домам из-за обильного снежного покрова, образовавшегося на улицах, чем сразу воспользовались некоторые жители, выбравшиеся на лыжные прогулки.

Ранее в небе над Новой Зеландией заметили огромный огненный шар. Им оказался метеор, который опустился достаточно низко в верхние слои атмосферы.