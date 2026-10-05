При крушении вертолета в Зимбабве погиб скандальный мультимиллионер Мультимиллионер Чивайо погиб в результате крушения вертолета в Зимбабве

Москва5 окт Вести.В Зимбабве вертолет, на борту которого находился мультимиллионер Уикнелл Чивайо, разбился спустя 40 минут после взлета. Об этом пишет газета Daily Mirror.

По информации журналистов, инцидент произошел в провинции Восточный Машоналенд, примерно в 70 километрах от столицы Зимбабве города Хараре.

Уточняется, что вертолет упал на территории фермы. В результате трагедии погибли оба пилота, а также шестеро пассажиров, среди которых были Чивайо и его супруга.

Предприниматель разбогател на государственных контрактах в области энергетики и поставках медицинского оборудования на сотни миллионов долларов. Чивайо неоднократно обвиняли в коррупции и махинациях. В частности, в 2018 году его обвинили в мошенничестве из-за строительства солнечной электростанции Гванда стоимостью 172 миллиона долларов. Разбирательства продолжались в течение пяти лет, но в итоге бизнесмена оправдали.