Москва16 авгВести.В Херсонской области произошел удар украинского беспилотника на гражданский автомобиль. В результате происшествия погибла супружеская пара, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
Он отметил, что атака была совершена в районе Дружбовки.
Вражеский БПЛА "Хорнет" атаковал гражданский автомобиль. … В результате удара оба погибли на местенаписал Сальдо в своем канале в MAX
Уточняется, что речь идет про супругов-предпринимателей, которые ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина.