В Херсонской области БПЛА ударил по автомобилю, двое погибших

Супружеская пара погибла при атаке БПЛА на автомобиль в Херсонской области В Херсонской области БПЛА ударил по автомобилю, двое погибших

Москва16 авг Вести.В Херсонской области произошел удар украинского беспилотника на гражданский автомобиль. В результате происшествия погибла супружеская пара, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что атака была совершена в районе Дружбовки.

Вражеский БПЛА "Хорнет" атаковал гражданский автомобиль. … В результате удара оба погибли на месте написал Сальдо в своем канале в MAX

Уточняется, что речь идет про супругов-предпринимателей, которые ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина.