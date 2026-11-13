Две собаки погибли, защищая хозяев от медведя на Сахалине На Сахалине собаки ценой жизни спасли хозяев от нападения медведя

Москва13 ноя Вести.На территории дайвинг-клуба в Пригородном на Сахалине медведь напал на супружескую пару. Однако хищника смогли отвлечь собаки, которые бросились на зверя, чтобы защитить хозяев. Об этом сообщает astv.ru.

Отмечается, что супруги кололи дрова во дворе, когда заметили вышедшего на участок медведя со сломанной лапой. Агрессивный хищник направился в сторону мужчины. Две собаки сразу же набросились на медведя, чтобы он не добрался до хозяина.

Питомцы смогли отвлечь внимание зверя. Однако женщина, находившаяся рядом, упала, пытаясь отойти назад, и тем самым привлекла медведя.

Увидев, что женщина упала, хищник направился к сахалинке и навис над ней. Собаки продолжили атаковать зверя, чтобы отвлечь его от хозяйки. Оба питомца получили тяжелые травмы.

Воспользовавшись моментом, мужчина добежал до ружья, схватил его и выстрелил в медведя. После ранения хищник схватил в зубы одного из псов и направился в сторону леса.

Владелец участка оперативно сообщил о случившемся в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты осмотрели окрестности и обнаружили тушу хищника всего в 40–50 метрах от территории клуба — зверь упал замертво, так и не разжав челюсти с погибшей собакой отмечается в сообщении

Вторую пострадавшую собаку супруги экстренно доставили в ветеринарную клинику. Домашнему питомцу провели сложную операцию, однако спасти его не удалось.

Люди не пострадали.