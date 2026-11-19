Водители школьного автобуса и фуры погибли при столкновении в Чувашии

Два человека погибли в ДТП со школьным автобусом в Чувашии Водители школьного автобуса и фуры погибли при столкновении в Чувашии

Москва19 ноя Вести.Школьный микроавтобус и фура столкнулись в Чувашии, водители погибли на месте происшествия, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД России в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 19 ноября около 11.50 на трассе А-151 Цивильск – Ульяновск в Шемуршинском округе. Предварительно, 49-летний водитель большегруза Scania выехал на встречную полосу. 61-летний водитель микроавтобуса "Газель" Большебуяновской общеобразовательной школы в это время направлялся на АЗС без пассажиров.

После столкновения оба транспортных средства загорелись, водители погибли на месте происшествия написали в пресс-службе

Возгорание ликвидировано сотрудниками МЧС, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.