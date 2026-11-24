В крови водителя, участвовавшего в смертельном ДТП с Цыпиными, обнаружен кокаин

В крови второго водителя в ДТП с основателями "Четырех лап" нашли наркотики В крови водителя, участвовавшего в смертельном ДТП с Цыпиными, обнаружен кокаин

Москва24 ноя Вести.В Чили стали известны новые подробности смертельной аварии, в которой погибли основатели сети зоомагазинов "Четыре лапы" Андрей и Марина Цыпины. В организме второго участника ДТП — водителя грузовика — обнаружены следы кокаина. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре.

Водителю, участвовавшему в аварии, были предъявлены официальные обвинения по другому правонарушению после того, как тест выявил в его организме следы кокаина следует из сообщения

Трагедия произошла днем 21 ноября на трассе 9 Norte по направлению к Пуэрто-Наталес в регионе Магальянес. Туристический микроавтобус, в котором находились супруги Цыпины, столкнулся с грузовиком с аргентинскими номерами. По версии следствия, 62-летний водитель микроавтобуса Анхель Сильва уснул за рулем из-за усталости и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение. Андрей и Марина Цыпины погибли на месте, еще пять человек получили травмы.

Как сообщается, проверка на наркотики дала положительный результат у водителя фуры Ариэля Густаво Маканьяни. Обвинения предъявлены обоим водителям: водителя грузовика обвиняют в управлении транспортом под воздействием наркотиков, ему запрещено покидать регион Магальянес; водитель микроавтобуса отправлен под домашний арест.

Гибель основателей компании позднее подтвердили в самой сети "Четыре лапы". 23 ноября организация заявила, что власти Чили к тому моменту не представили официальных данных о гибели основателей зоосети.