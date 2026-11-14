Супруга погибшего в ЮАР российского туриста вылетела домой с его прахом

Жена погибшего в ЮАР россиянина вылетела в РФ с его прахом Супруга погибшего в ЮАР российского туриста вылетела домой с его прахом

Москва14 ноя Вести.Супруга российского туриста, погибшего в результате нападения грабителей в Южной Африке (ЮАР), вылетела в Россию с прахом мужа. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Претории.

Низовцева вчера (13 ноября) вылетела в Россию из Йоханнесбурга с прахом покойного уточнили российские дипломаты

Нападение на россиянина и его супругу произошло 5 ноября на трассе в провинции Гаутенг. Злоумышленники похитили личные вещи пары, мужчину расстреляли. Полиция ЮАР расследует убийство, однако подозреваемые пока не задержаны.

В российском посольстве заявили, что рассчитывают на тщательное расследование преступления правоохранительными органами ЮАР и установление всех причастных к убийству.