Россиянке, муж которой был убит в ЮАР, не потребовалась госпитализация

Стало известно состояние россиянки, чей муж был убит при нападении в ЮАР Россиянке, муж которой был убит в ЮАР, не потребовалась госпитализация

Москва10 ноя Вести.Состояние пострадавшей при нападении в ЮАР российской гражданки оценивается как удовлетворительное. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в ЮАР.

Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Госпитализация не требуется заявили собеседники агентства

Они уточнили, что россиянке оказывается консульская помощь.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на представителя полиции ЮАР уточняет, что арестов подозреваемых пока не произведено.

9 ноября стало известно, что посольство России в ЮАР оказывает помощь россиянке Елене Низовцевой 1964 года рождения, пострадавшей при нападении банды грабителей на автотрассе, при котором был убит ее супруг Анатолий. Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на представителя дипмиссии, нападение произошло 5 ноября, когда прибывшая в Йоханнесбург семейная пара направлялись на автомобиле в сторону Национального парка Крюгер. Поздно вечером россияне остановились в районе Экандустрии – предположительно, для замены колеса. Однако, когда супруги вышли из машины, на них напали злоумышленники, отняли их личные вещи, а мужчину расстреляли. Он скончался на месте.