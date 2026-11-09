Российские дипломаты находятся в контакте с пострадавшей в ЮАР россиянкой

Посольство РФ в ЮАР: пострадавшей при нападении россиянке оказывается медпомощь Российские дипломаты находятся в контакте с пострадавшей в ЮАР россиянкой

Москва9 ноя Вести.Сотрудники посольства РФ в ЮАР поддерживают контакт с россиянкой, пострадавшей в результате нападения неизвестных на автомобиль, в котором она находилась вместе с мужем. По их словам, женщина получает необходимую медпомощь.

Российские дипломаты находятся в контакте с женщиной. Сейчас она размещена в одной из гостиниц столицы страны Претории сказал представитель посольства ТАСС

Как сообщалось ранее, на северо-востоке ЮАР, на трассе, ведущей к национальному парку Крюгера, на автомобиль, в которой находилась супружеская пара туристов из России, было совершено нападение. Мужчина погиб, получив несколько огнестрельных ранений, у его супруги травмирован левый глаз.

По предварительной версии, на супругов напали грабители, когда мужчина остановил автомобиль, чтобы заменить лопнувшую шину. Предполагается, что злоумышленники могли заранее разбросать на дороге острые предметы, чтобы спровоцировать прокол колеса.

Российская сторона рассчитывает на тщательное расследование преступления и установление всех причастных к произошедшему, заявили в посольстве.