Тело убитой в Абхазии туристки отправили на родину в Оренбургскую область Тело убитой в Гагре россиянки отправили на родину в Оренбургскую область

Москва30 сен Вести.Останки гражданки России, убитой на отдыхе в Гагре, отправили на родину в Оренбургскую область, сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Гагрского района.

Сегодня вечером гроб с телом девушки отправили из Абхазии в Оренбургскую область рассказал заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба

Ранее сообщалось, что суд Гагрского района Абхазии арестовал жителя Гудауты Эдгара Абухбу, подозреваемого в убийстве туристки.

Родственники девушки 2000 года рождения, приехавшей отдыхать в Абхазию из Оренбургской области, 27 сентября обратились в УВД по Гагрскому району с заявлением о том, она третьи сутки не выходит на связь. Девушка отдыхала в Гагре с подругой, и 24 сентября обе должны были уехать, однако она решила остаться в Абхазии еще на несколько дней и продлила аренду жилья. Однако сама там не появилась, и ее телефон был отключен. Позднее было обнаружено ее тело c признаками насильственной смерти.

Вскоре МВД Абхазии сообщило о задержании жителя Гудауты Абухбы по подозрению в убийстве туристки. Он дал признательные показания. Задержанный рассказал, что был вместе с девушкой в съемной комнате в селе Псахара, где во время ссоры задушил ее.