Бисмарк готов к критике за поездку в РФ, но считает личные беседы важнее этого

Потомок Бисмарка заявил о готовности к критике в Германии из-за поездки в Россию Бисмарк готов к критике за поездку в РФ, но считает личные беседы важнее этого

Москва8 ноя Вести.Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума "Бисмарк-диалог" Александр фон Бисмарк готов столкнуться с критикой в Германии из-за визита в Россию. Об этом он рассказал Павлу Зарубину в интервью для ИС "Вести" на церемонии вручения государственных наград в Кремле за вклад в укрепление единства российской нации.

Фон Бисмарк подчеркнул, что считает личное общение между представителями двух стран более важным, чем возможную негативную реакцию.

Меня наверняка подвергнут очень резкой критике, но речь не о том, кто и что подумает. Мне просто нужно быть здесь, потому что важно, чтобы мы лично говорили друг с другом, и я горжусь, что у меня есть такая возможность сказал он

Во время выступления фон Бисмарк также заявил, что рад присутствовать на мероприятии как человек немецкой национальности. Он назвал свой визит примером для Германии и выразил желание передать соотечественникам посыл о необходимости дружеских отношений между государствами.

Россия и Германия должны быть друзьями, а не врагами отметил фон Бисмарк

Ранее он поделился, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу не хватит храбрости позвонить президенту России Владимиру Путину.