Москва8 нояВести.Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, руководитель российско-германского форума "Бисмарк-диалог" Александр фон Бисмарк готов столкнуться с критикой в Германии из-за визита в Россию. Об этом он рассказал Павлу Зарубину в интервью для ИС "Вести" на церемонии вручения государственных наград в Кремле за вклад в укрепление единства российской нации.
Фон Бисмарк подчеркнул, что считает личное общение между представителями двух стран более важным, чем возможную негативную реакцию.
Меня наверняка подвергнут очень резкой критике, но речь не о том, кто и что подумает. Мне просто нужно быть здесь, потому что важно, чтобы мы лично говорили друг с другом, и я горжусь, что у меня есть такая возможностьсказал он
Во время выступления фон Бисмарк также заявил, что рад присутствовать на мероприятии как человек немецкой национальности. Он назвал свой визит примером для Германии и выразил желание передать соотечественникам посыл о необходимости дружеских отношений между государствами.
Россия и Германия должны быть друзьями, а не врагамиотметил фон Бисмарк
Ранее он поделился, что канцлеру Германии Фридриху Мерцу не хватит храбрости позвонить президенту России Владимиру Путину.