Потомок Бисмарка рассказал, кто в Германии сможет наладить диалог с Россией Фон Бисмарк: диалог с РФ сможет вести новое поколение политиков ФРГ

Москва7 ноя Вести.Диалог с Москвой сможет вести новое поколение политиков ФРГ, а нынешнее забыло историю. Об этом заявил немецкий предприниматель, основатель российско-германского общественного проекта "Бисмарк-диалог", внучатый племянник первого канцлера Германской империи Александр фон Бисмарк.

Так он в беседе с РИА Новости ответил на вопрос о том, есть ли в немецкой политической элите люди, которые выступают за диалог с РФ, и что мешает Берлину его начать.

В Германии больше нет политической элиты​​​. У нас есть политики, которые забыли историю. Новое поколение, которое приде ... думаю, справится с этой задачей сказал собеседник агентства

Он допустил, что Германия и Россия в будущем смогут вернуться к прежнему уровню сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что европейцы уже очень долго не могут определиться, кто имеет право вести диалог с Россией. При этом, по его мнению, оснований для улучшения отношений РФ и Европы пока не просматривается.