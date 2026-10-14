Политолог: в окружении Мерца есть всего один политик, кто мог бы говорить с РФ

Политолог назвал немецкого политика, который мог бы "внятно" говорить с Россией Политолог: в окружении Мерца есть всего один политик, кто мог бы говорить с РФ

Москва14 окт Вести.Политолог Александр Сосновский в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" назвал, по его мнению, единственного политика в окружение немецкого канцлера Фридриха Мерца, кто мог бы говорить с Россией.

В том сонме людей, которые сегодня окружают Мерца, есть только один предполагаемый кандидат, кто теоретически еще мог бы говорить на нормальном языке с Россией, если это вообще нужно России. Это Мануэла Швезиг. Она нынешний руководитель Мекленбурга - Передней Померании, и у нее есть все шансы на ближайшем съезде социал-демократов стать председателем партии. Она, конечно же, не прорусская однозначно, но она прекрасно понимает все взаимоотношения и все выгоды сказал политолог

Более 60% жителей Германии убеждены, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сможет сохранить за собой пост до завершения полномочий в 2029 году. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного институтом Forsa по заказу телеканалов RTL и N-TV.