Потомок Бисмарка заявил, что у Мерца не хватит храбрости позвонить Путину Потомок Бисмарка: у Мерца не хватит храбрости позвонить Путину

Москва4 ноя Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц не решится позвонить президенту России Владимиру Путину. Об этом ИС "Вести" заявил потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк на церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства российской нации.

На вопрос ИС "Вести" о том, хватит ли у Мерца храбрости позвонить в Кремль Путину, Александр фон Бисмарк ответил отрицательно.

Нет, не хватит. Но Отто фон Бисмарк, кстати, поступил бы именно так, если бы в свое время был конфликт между нашими странами. Собственно, он это и сделал, когда заключил соответствующее соглашение с Россией заявил потомок Бисмарка

Владимир Путин вручил Александру фон Бисмарку медаль Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русской культуры за рубежом.

Ранее глава государства поздравил граждан страны с Днем народного единства. Президент подчеркнул, что праздник символизирует любовь к Родине и ответственность за ее будущее.