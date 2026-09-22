Москва22 сен Вести.Причинами, по которым канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывается покидать свой пост, несмотря на рекордно низкие рейтинги, являются личные амбиции и обязательства перед ВПК. Таким мнением поделился журналист ИС "Вести" Александр Христенко.

Он объяснил, что канцлер хочет проконтролировать начатую им милитаризацию ФРГ, которая будет стоить стране полтриллиона евро.

Сам Мерц особо не скрывает пренебрежение к чаяниям электората. Некоторые однопартийцы даже обвинили канцлера в том, что в критический момент после выборов в воскресенье вечером он, делая заявление, говорил с людьми "неэмпатичным языком 1990-х годов". Мерц сухо отчитался, что у ХДС на большинство вызовов "нет ответов" и нужно пересмотреть программу партии. Он все время как будто прощается, но не уходит. И дает понять, что не уйдет. Причин, как минимум, две. Личные амбиции и обязательства перед ВПК – необходимо бесповоротно раскрутить и проконтролировать объявленную им милитаризацию ФРГ на полтриллиона евро