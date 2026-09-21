Политолог Соколов: Мерц будет всеми силами цепляться за власть

Политолог объяснил, почему Мерц не захочет уходить после провала ХДС Политолог Соколов: Мерц будет всеми силами цепляться за власть

Москва21 сен Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц будет стремиться сохранить свой пост, несмотря на проблемы внутри партии и государства, заявил политолог-международник Артем Соколов в интервью KP.RU.

Ранее партия Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) впервые в истории не прошла в парламент земли Мекленбург-Передняя Померания, а в Берлине заняла второе место. Канцлер назвал результат фракции "катастрофой", однако заявил о намерении продолжить работу на своем посту.

По мнению Соколова, говорить о скором распаде правящей коалиции пока преждевременно. Социал-демократы не заинтересованы в досрочных выборах, поскольку при таком сценарии рискуют не попасть в будущую коалицию, отметил эксперт.

То, что отставку Мерца активно обсуждают в высоких кабинетах, не означает, что грядут выборы и новое правительство. Возможно, речь будет идти о точечной замене канцлера… Но Мерц очень упрям и не хочет войти в историю Германии как канцлер-неудачник, поэтому будет всеми силами цепляться за власть считает политолог

При этом эксперт уверен, что будущее Мерца будет зависеть прежде всего от внутрипартийных процессов в ХДС. Соколов также заявил, что канцлер сам является частью проблем, с которыми столкнулись его партия и Германия.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал результаты выборов в парламент ФРГ историческим унижением Мерца. Он подчеркнул, что ХДС набрала всего 4,9% голосов и не прошла пятипроцентный барьер.