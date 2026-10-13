Опубликовано видео прилета по отелю с бразильскими наемниками в Харькове

Появились кадры удара по гостинице с бразильскими наемниками в Харькове Опубликовано видео прилета по отелю с бразильскими наемниками в Харькове

Москва13 окт Вести.В социальных сетях распространяется видео удара по гостинице с бразильскими наемниками в Харькове.

На записи видно, как один из бразильских наемников снимает видео в своем гостиничном номере. Спустя несколько секунд происходит яркая вспышка, камера переворачивается, и запись прерывается.

Согласно публикации бразильской O Liberal, человек на видео — Лукас, бывший десантник ВС Бразилии. Помимо него, в здании были еще как минимум четыре бразильца, которые воюют на стороне ВСУ.

Как пишет Telegram-канал "Военная хроника", удар по отелю был нанесен крылатой малогабаритной ракетой "Дань-Т", небольшая мощность которой "компенсируется точностью попадания".

По данным Следственного комитета РФ, более 16 тысяч иностранных граждан принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Речь идет о гражданах 70 государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Франции, других стран Западной Европы, Грузии, Польши, стран Прибалтики и Латинской Америки.