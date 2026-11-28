Москва28 нояВести.Пожилая женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Удмуртии. Кадры трагического происшествия опубликовала региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась днем в субботу, 28 ноября, на федеральной трассе неподалеку от села Пугачево в Малопургинском районе.
28-летний водитель грузового автомобиля FAW в составе полуприцепа … совершил наезд на пешехода - 81-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного переходаговорится в публикации Госавтоинспекции Удмуртии в MAX
В результате ДТП пенсионерка скончалась, по факту происшествия начато проведение проверки.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.