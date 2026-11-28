В Удмуртии фура сбила женщину, идущую по краю проезжей части в темноте В Удмуртии фура насмерть сбила женщину-пешехода

Москва28 ноя Вести.На 181 км автодороги, проходящей по территории Игринского района Удмуртии, тягач Dongfeng с полуприцепом совершил наезд на женщину-пешехода. В результате женщина получила смертельные травмы, сообщили в Госавтоинспекции региона в MAX.

ДТП произошло в темное время суток. 53-летняя женщина шла по краю проезжей части, на ее одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

32-летний водитель автомобиля Dongfeng в составе с полуприцепом, в пути следования совершил наезд на пешехода- 53-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении отмечается в сообщении

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в этот же день в Удмуртии фура насмерть сбила пенсионерку. Кадры трагического происшествия опубликовала региональная Госавтоинспекция.