Глава семьи мог сам поджечь дом с женой и 2 детьми в Забайкалье

Пожар, в котором погибли 4 человека, мог устроить глава семьи Глава семьи мог сам поджечь дом с женой и 2 детьми в Забайкалье

Москва27 ноя Вести.Пожар в частном доме в Забайкалье, в котором погибли двое взрослых и двое детей, мог устроить глава семейства. Следователи проверяют его на причастность к совершению поджога, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

Трагедия произошла рано утром 27 ноября в селе Баляга Петровск. Возгорание было потушено на площади 92 кв. м. Во время разбора конструкций обнаружены тела двух детей 9 и 13 лет, а также их родителей.

Вероятной причиной пожара является поджог, обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости, предсмертная записка главы семейства, содержание которой указывает на его возможную причастность к совершению преступления сказано в публикации

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства, назначили комплекс судебных экспертиз.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.