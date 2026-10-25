Пожарные ликвидировали возгорание в нежилой многоэтажке в Элисте В Элисте ликвидировали пожар в нежилом подъезде многоэтажки

Москва25 окт Вести.Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом подъезде многоквартирного жилого дома в Элисте на площади 50 квадратных метров, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калмыкии.

Инцидент произошел днем 25 октября во 2-м микрорайоне. По информации ведомства, поступило сообщение о пожаре на шестом этаже в одной из нежилых квартир.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС России пожар своевременно ликвидирован на площади 50 квадратных метров, распространения огня не допущено сказано в сообщении

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара и его виновники сейчас устанавливаются.