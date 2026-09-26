Москва26 сенВести.В поселке Эсто-Алтай Республики Калмыкии произошло возгорание в одном из жилых домов. Один человек пострадал, сообщает республиканское МЧС.
Инцидент произошел в Яшалтинском районе около полудня 26 сентября. Общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра – горела кровля. Пожар был пошутен.
Распространение огня не допущено. Пострадал один человек, госпитализирован в Яшалтинскую районную больницунаписано в сообщении
В настоящее время ведется установление причин и виновных в возникновении огня в жилом помещении.