В Калмыкии один человек госпитализирован в результате пожара в жилом доме

Житель Калмыкии пострадал при пожаре в жилом доме, он госпитализирован В Калмыкии один человек госпитализирован в результате пожара в жилом доме

Москва26 сен Вести.В поселке Эсто-Алтай Республики Калмыкии произошло возгорание в одном из жилых домов. Один человек пострадал, сообщает республиканское МЧС.

Инцидент произошел в Яшалтинском районе около полудня 26 сентября. Общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра – горела кровля. Пожар был пошутен.

Распространение огня не допущено. Пострадал один человек, госпитализирован в Яшалтинскую районную больницу написано в сообщении

В настоящее время ведется установление причин и виновных в возникновении огня в жилом помещении.