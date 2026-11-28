Москва28 нояВести.Пожар в здании офиса таксопарка произошел на Нефтегазовской улице в Нижнем Новгороде, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
К моменту прибытия пожарных горел офис и фиксировалось задымление на первом этаже здания.
Силами 25 сотрудников МЧС России и 6 единиц техники пожар был оперативно потушен. В результате пожара повреждено имущество офиса таксопарка на площади 3 квадратных метраговорится в публикации ведомства в MAX
Пять человек успели вовремя покинуть здание, поэтому никто не пострадал. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.