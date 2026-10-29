Прах Романа Попова из "Полицейского с Рублевки" развеяли над морем в Сочи Часть праха актера Романа Попова развеяли в Сочи

Москва29 окт Вести.В Сочи на мысе Мацеста развеяли прах Романа Попова, получившего известность благодаря роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Об этом сообщила близкая подруга актера художница Ольга Торопова.

Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда написала она в соцсетях

Со своей стороны, руководитель кинофестиваля "Алые паруса" Наталья Громова уточнила, что, согласно последней воле Попова, над морем развеяли только часть праха, другую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Роман Попов скончался 28 октября 2025 года на 41-м году жизни. С 2018 года он боролся с онкологическим заболеванием головного мозга. Актер умер из-за осложнений после химиотерапии. У него остались трое детей.

Помимо "Полицейского с Рублевки", Попов снимался в фильмах "Девушки бывают разные", "Любовь в нерабочие недели", "Каникулы президента и других. Сыграл главную роль в спин-оффе "Полицейского с Рублевки" под названием "Детективное агентство Мухича".