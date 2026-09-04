Председатель Верховного суда РФ Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели Краснов примет участие в форуме председателей верховных судов стран БРИКС

Москва4 сен Вести.Председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов прибыл с официальным визитом в Нью-Дели, где состоится форум председателей верховных судов стран БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе визита Краснов примет участие в пленарном заседании форума, а также проведет двусторонние встречи с руководителями высших судебных органов государств БРИКС.

Ранее в Абу-Даби Краснов провел переговоры с руководством ОАЭ. Россия и ОАЭ договорились создать совместную группу по вопросам противодействия преступности. Решение о создании рабочей группы по противодействию преступности и защите прав граждан стало шагом на пути развития отношений двух стран.