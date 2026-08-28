Москва28 авг Вести.Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа включил бывшего руководителя курдских формирований "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди в список своих советников. Указ главы государства обнародовало сирийское агентство SANA.

Должность советника временного президента Сирии получил Мустафа Халиль Абди (Мазлюма Абди), отмечено в указе.

Абди заявил ранее о прекращении деятельности СДС в качестве самостоятельной структуры и включении курдских подразделений в состав Вооруженных сил Сирии.

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов рассказал, чем выгоден Турции роспуск СДС.