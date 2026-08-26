Москва26 авг Вести.Роспуск группировки "Сирийские демократические силы" (СДС) и ее интеграция в государственные структуры Сирии позволит Турции еще сильнее укрепиться на территории соседнего государства. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов.

По его словам, Турция через своих новых "партнеров" получит доступ к богатым нефтяным месторождениям на северо-востоке Сирии.

На мой взгляд, для Турции мало что меняется. Они просто еще сильнее укрепляются на территории Сирии, плюс ко всему через своих "сирийских партнеров" получают доступ к месторождениям северо-востока Сирии, богатым нефтью. Поэтому и для тех, и для других – это долгосрочная перспектива, стратегическая победа, в том числе в плане ликвидации одной из потенциальных сепаратистских сил на территории Сирии объяснил политолог

Ранее командующий СДС Мазлум Абди заявил, что военное формирование распущено, а его подразделения полностью интегрированы в государственные структуры Сирии. Это стало итогом соглашения с президентом страны Ахмедом аш-Шараа. При этом все институты курдской автономной администрации на северо-востоке Сирии переходят под контроль государства.