Москва17 сен Вести.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон удостоен почетного черного пояса (9-й дан) по тхэквондо. Торжественная церемония прошла в штаб-квартире Всемирной федерации тхэквондо (WT) в Сеуле в рамках официального визита таджикского лидера, сообщает его пресс-служба.

Президент WT Юн Унг Сок зачитал решение совета о присвоении почетного звания, после чего Рахмону вручили черный пояс и облачили его в традиционную форму для занятий тхэквондо.

Глава Таджикистана выразил руководству федерации благодарность за оказанную честь. Он подчеркнул, что тхэквондо является одним из популярных олимпийских видов спорта, в основе которого заложена философия здорового образа жизни, а также духовная и культурная связь между людьми. Рахмон пожелал Всемирной федерации тхэквондо новых успехов в дальнейшем развитии и достижении поставленных целей. В завершение церемонии спортсмены представили гостям показательную программу.