Москва10 сенВести.Украинский дрон предпринял атаку на село Илек Беловского района Курской области. Ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
У 57-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения головы, лица, правой руки, левого подреберья, левой ноги. Ему оказана первая помощь. Готовим к транспортировке в Курскуточнил Хинштейн в MAX
Пострадавшего 9 сентября при атаке на Хомутовский район 4-летнего мальчика перевезли в Москву. По словам губернатора, ребенок хорошо перенес дорогу, но остается в тяжелом состоянии.