Хинштейн: мирный житель получил ранение при атаке БПЛА на курское село

При атаке беспилотника на курское село ранен мирный житель Хинштейн: мирный житель получил ранение при атаке БПЛА на курское село

Москва10 сен Вести.Украинский дрон предпринял атаку на село Илек Беловского района Курской области. Ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

У 57-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения головы, лица, правой руки, левого подреберья, левой ноги. Ему оказана первая помощь. Готовим к транспортировке в Курск уточнил Хинштейн в MAX

Пострадавшего 9 сентября при атаке на Хомутовский район 4-летнего мальчика перевезли в Москву. По словам губернатора, ребенок хорошо перенес дорогу, но остается в тяжелом состоянии.