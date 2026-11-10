Москва10 нояВести.В городе Шебекино в Белгородской области вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в региональном оперштабе в MAX.
У женщины диагностированы мелкие осколочные ранения руки и бедра.
Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где получает необходимую помощь. Для продолжения лечения пострадавшая будет направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина поврежденаотмечается в сообщении
При взрыве второго дрона посекло остекление квартиры в МКД.
Вооруженные силы Украины атаковали четыре муниципалитета.