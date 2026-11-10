При атаке FPV-дрона в Белгородской области пострадала женщина В Белгородской области БПЛА атаковал машину, ранения получила женщина

Москва10 ноя Вести.В городе Шебекино в Белгородской области вражеский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате пострадала мирная жительница. Об этом сообщили в региональном оперштабе в MAX.

У женщины диагностированы мелкие осколочные ранения руки и бедра.

Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где получает необходимую помощь. Для продолжения лечения пострадавшая будет направлена в городскую больницу №2 г. Белгорода. Машина повреждена отмечается в сообщении

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