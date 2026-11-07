Москва7 ноя Вести.7 ноября беспилотники ВСУ предприняли новые атаки на Белгородскую область. Ранена мирная жительница, передает в MAX оперштаб региона.

В Грайворонском округе в районе села Головчино FPV-дрон нанес удар по машине. Женщину со множественными осколочными ранениями руки бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль поврежден говорится в мессенджере

При взрыве второго FPV-дрона повреждения получила задняя часть кузова другого автомобиля.

В Грайвороне пробиты кровля и перекрытие коммерческого здания. В селе Луговка в результате детонации дрона сгорел автомобиль, в селе Глотово - частный дом, в селе Почаево повреждены крыша, стена и окна частного дома.

В поселке Красная Яруга при атаке дрона в частном доме выбиты окна и посечен фасад. В Борисовском округе в селе Зозули на парковке предприятия повреждения получили микроавтобус и сельхозтехника.