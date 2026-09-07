Женщина получила ранение во время атаки БПЛА на машину в Белгородской области

В Белгородской области во время атаки дрона ранена женщина Женщина получила ранение во время атаки БПЛА на машину в Белгородской области

Москва7 сен Вести.Мирная жительница пострадала в Белгородской области во время атаки дрона на автомобиль, сообщает региональный оперштаб.

В поселке Красная Яруга в результате атаки FPV-дрона на автомобиль женщина получила акубаротравму. Пострадавшей оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение будет продолжать амбулаторно говорится в сообщении

В селе Илек-Пеньковка при взрыве беспилотников уничтожен частный дом.

В городе Грайворон из-за атаки дрона разбит автомобиль В селе Санково Грайворонского округа от атаки FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.