Москва5 октВести.В Калининграде на ул. Судостроительной в районе д. 161 произошло столкновение двух автомобильных средств, есть пострадавший.
По предварительным сведениям, 5 октября около 19.00 водитель 1990 г.р. за рулем автомобиля "Тойота" при повороте не уступила дорогу двигавшемуся по встречке автобусу "МАЗ"» под управлением водителя 1966 г.р.
В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота" получила телесные поврежденияговорится в MAX ГИБДД Калининградской области
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.