В Калининграде "Тойота" столкнулась с автобусом "МАЗ", пострадал один водитель

При столкновении "Тойоты" с автобусом "МАЗ" пострадал один водитель В Калининграде "Тойота" столкнулась с автобусом "МАЗ", пострадал один водитель

Москва5 окт Вести.В Калининграде на ул. Судостроительной в районе д. 161 произошло столкновение двух автомобильных средств, есть пострадавший.

По предварительным сведениям, 5 октября около 19.00 водитель 1990 г.р. за рулем автомобиля "Тойота" при повороте не уступила дорогу двигавшемуся по встречке автобусу "МАЗ"» под управлением водителя 1966 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота" получила телесные повреждения говорится в MAX ГИБДД Калининградской области

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.