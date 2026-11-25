Москва25 нояВести.Две человека пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперативном региональном штабе.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон ударил по частному домовладению, осколочные ранения ног и руки получила женщина, здание загорелось.
В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадал мужчинаговорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX
Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали акубаротравму.