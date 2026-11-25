Украинские дроны ранили двух человек в Белгородской области

При ударах по дому и машине в Белгородской области ранены два человека Украинские дроны ранили двух человек в Белгородской области

Москва25 ноя Вести.Две человека пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперативном региональном штабе.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа дрон ударил по частному домовладению, осколочные ранения ног и руки получила женщина, здание загорелось.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль пострадал мужчина говорится в заявлении оперштаба Белгородской области в MAX

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, у него диагностировали акубаротравму.