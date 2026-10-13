Трое взрослых и подросток ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

При ударе ВСУ по Белгородской области пострадали четверо, включая подростка Трое взрослых и подросток ранены при атаке ВСУ в Белгородской области

Москва13 окт Вести.Четыре человека, включая подростка, были ранены в результате атак украинских боевиков в Белгородской области. Об этом сообщает в MAX оперштаб региона.

Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали четыре человека, в том числе подросток 16 лет говорится в сообщении

В поселке Томаровка Яковлевского округа женщина получила ушиб глаза, когда дрон ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта. Она обратилась в больницу, дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно.

В Шебекино при атаке БПЛА на легковой автомобиль мужчина получил ранения живота и ноги, а 16-летний подросток – ранение грудной клетки. Последний находится в крайне тяжелом состоянии, уточняет оперштаб. Транспортное средство получило повреждения.

В поселке Красная Яруга при ударе украинского дрона женщина получила акубаротравму. Врачи оказали ей помощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. Автомобиль и остекление многоквартирного дома были повреждены при атаке.