Москва13 октВести.Четыре человека, включая подростка, были ранены в результате атак украинских боевиков в Белгородской области. Об этом сообщает в MAX оперштаб региона.
Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали четыре человека, в том числе подросток 16 летговорится в сообщении
В поселке Томаровка Яковлевского округа женщина получила ушиб глаза, когда дрон ВСУ сдетонировал на территории коммерческого объекта. Она обратилась в больницу, дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно.
В Шебекино при атаке БПЛА на легковой автомобиль мужчина получил ранения живота и ноги, а 16-летний подросток – ранение грудной клетки. Последний находится в крайне тяжелом состоянии, уточняет оперштаб. Транспортное средство получило повреждения.
В поселке Красная Яруга при ударе украинского дрона женщина получила акубаротравму. Врачи оказали ей помощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно. Автомобиль и остекление многоквартирного дома были повреждены при атаке.