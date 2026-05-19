Москва19 мая Вести.Киевские власти считают, что граждане Украины являются холопами, которые должны отдавать свои жизни ради благополучия украинской элиты, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

При этом украинская "элита" считает себя частью мировой элиты, отметил Мирошник.

Они не считают, что должны идти и воевать. Нет, они должны отправлять туда холопов. Они считают, что основное население Украины - это холопы, судьбу которых определяют [глава киевского режима Владимир] Зеленский, его клика и Верховная рада приводит РИА Новости слова Мирошника

По мнению посла, задача Киева - грабить и погружаться в коррупцию.

Мирошник назвал обычными ворюгами членов окружения Зеленского и бывшего главы его офиса Андрея Ермака.

Посол заявил, что реакция Брюсселя на скандал с участием Ермака указывает на причастность Еврокомиссии к коррупционным схемам на Украине.