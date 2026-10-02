Продавцы Ozon получили отсрочку от правительства РФ по уплате налогов Правительство РФ дало отсрочку по уплате налогов продавцам Ozon

Москва2 окт Вести.Правительство России предоставило отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановило проведение проверок в отношении продавцов маркетплейса Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Соответствующее постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты группы "Интернет решения" (Ozon), подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Для продавцов маркетплейса вводится отсрочка по уплате налогов и взносов, а проверочные мероприятия в их отношении приостанавливаются, говорится в сообщении.

Ранее аналогичные меры поддержки устанавливались для предпринимателей, пострадавших от атак на объекты группы компаний "РВБ" (Wildberries). По данным СМИ, селлеры, чей ущерб составил до 500 тысяч, получат полную компенсацию в рамках правительственных мер.