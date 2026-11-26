Продюсер Шульгин не смог отсудить 1,5 млн рублей у сожительницы экс-управляющего Шульгин проиграл суд по иску на 1,5 млн рублей к подруге бывшего топ-менеджера

Москва26 ноя Вести.Экс-супруг певицы Валерии Александр Шульгин не сумел через суд в Иркутске вернуть 1,5 миллиона рублей, которые переводил сожительнице экс-управляющего. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Отмечается, что продюсер финансировал несколько местных проектов: "Сибирский лофт", "Иркутскую клубнику", "Сибирскую ферму" и УК "Сибирь, Байкал, Иркутск". Бывший топ-менеджер Алексей Шаманский уверяет, что музыкант не ограничивался деньгами, а также управлял делами. После проблем с зарплатой Алексей уволился с работы и подал в суд – тогда, по его версии, и появился встречный иск.

За полтора года Шульгин отправил на карту подруги бывшего подчиненного 1,53 миллиона рублей тридцатью переводами. В этом году он захотел вернуть деньги, утверждая, что женщина никаких услуг не оказывала. Однако в суде Шаманский представил нотариально заверенную переписку, из которой следует, что средства шли на бензин, размен для кассы и зарплаты сотрудникам. По этим тратам композитор и требовал отчеты.

Суд поддержал женщину: деньги переводились на рабочие нужды, поэтому неосновательного обогащения не возникло.

В итоге суд встал на сторону ответчицы: деньги шли на рабочие задачи, а неосновательного обогащения не было говорится в публикации

Комментировать ситуацию Babr Mash Шульгин не стал.