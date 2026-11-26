Москва26 нояВести.Экс-супруг певицы Валерии Александр Шульгин не сумел через суд в Иркутске вернуть 1,5 миллиона рублей, которые переводил сожительнице экс-управляющего. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.
Отмечается, что продюсер финансировал несколько местных проектов: "Сибирский лофт", "Иркутскую клубнику", "Сибирскую ферму" и УК "Сибирь, Байкал, Иркутск". Бывший топ-менеджер Алексей Шаманский уверяет, что музыкант не ограничивался деньгами, а также управлял делами. После проблем с зарплатой Алексей уволился с работы и подал в суд – тогда, по его версии, и появился встречный иск.
За полтора года Шульгин отправил на карту подруги бывшего подчиненного 1,53 миллиона рублей тридцатью переводами. В этом году он захотел вернуть деньги, утверждая, что женщина никаких услуг не оказывала. Однако в суде Шаманский представил нотариально заверенную переписку, из которой следует, что средства шли на бензин, размен для кассы и зарплаты сотрудникам. По этим тратам композитор и требовал отчеты.
Суд поддержал женщину: деньги переводились на рабочие нужды, поэтому неосновательного обогащения не возникло.
В итоге суд встал на сторону ответчицы: деньги шли на рабочие задачи, а неосновательного обогащения не былоговорится в публикации
Комментировать ситуацию Babr Mash Шульгин не стал.