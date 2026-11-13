Пенсионерка, сбитая Буйновым, судится с певцом и требует 3 миллиона рублей Сбитая Буйновым женщина подала в суд и требует 3 млн рублей компенсации

Москва13 ноя Вести.Пенсионерка, которую певец Александр Буйнов сбил на пешеходном переходе в Подмосковье в 2025 году, подала на певца в суд и требует 3 миллиона рублей компенсации за вред здоровью. Об этом сообщил канал Mash со ссылкой на ее юриста Дмитрия Соловьева.

Сбитая Александром Буйновым пенсионерка подала на певца в суд и требует 3 млн рублей за вред здоровью говорится в публикации

По словам Соловьева, сторона артиста обещала Алле Смирновой миллион на лечение, однако после этого перестала отвечать. Сама женщина больше пяти месяцев провела в больнице, а извинений от Буйнова так и не дождалась.

Концертный директор певца Сергей Пудовкин придерживается другой версии: он утверждает, что сам предлагал оплатить лечение, но пенсионерка отказалась. По его словам, Буйнов повел себя как положено водителю – остался на месте ДТП и предложил помощь. Это подтверждают запись регистратора и двое свидетелей. Ситуацию Пудовкин называет шантажом и хейтом, а пострадавшую, как он выразился, "перекупили" для ток-шоу.

Певец сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Подмосковье в феврале 2025 года. Очевидцы говорили, что он не успел затормозить. Административное дело о нарушении правил дорожного движения закрыли летом 2026 года. Установить вину Буйнова до истечения срока давности не получилось.