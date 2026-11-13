Москва13 ноя Вести.Директор певца Александра Буйнова Сергей Пудовкин прокомментировал изданию Super ситуацию с требованиями 61-летней женщины, которую артист сбил на пешеходном переходе в Подмосковье в феврале 2025 года. Сейчас она подала на Буйнова в суд и хочет взыскать с него 3 миллиона рублей за вред здоровью.

Пудовкин заявил, что неоднократно предлагал пострадавшей женщине помощь от лица Буйнова. Она сначала соглашалась, но потом передумала и отправилась на ток-шоу, поскольку там предложили более высокий гонорар.

Они пошли на канал, лили там грязь, как мне кажется, напрямую издевались рассказал Пудовкин

Он также заявил, что после аварии Буйнов вел себя по-мужски: он не пытался скрыться с места происшествия, предлагал свою помощь.

Представителей потерпевшей стороны он назвал "вымогателями".

Для меня очевиден факт шантажа, вымогательства и попытки заработать. Будем реагировать жестко, соответственно. Данные для этого, причем записанные, имеются указал директор певца

Сбитая Буйновым пенсионерка Алла Смирнова обратилась в суд с требованием взыскать с Буйнова компенсацию в 3 миллиона рублей. Она утверждает, что артист не предложил никакой помощи и пытался скрыться с места ДТП. Кроме того, по ее словам, она пролежала в больнице пять месяцев и не дождалась ни извинений, ни помощи.